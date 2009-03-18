УЄФА розгляне проект європейської Суперліги, яка в перспективі могла б замінити Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА. Про це заявив президент УЄФА Мішель Платіні. Платіні визнав, що він особисто не хотів би створення Суперліги, проте в цьому питанні багато що залежатиме від позиції клубів, передає агентство Reuters.

Проект Суперліги подала Асоціація європейських клубів (ECA), до якої входять 137 провідних команд континенту. Передбачається, що Суперліга може бути розділена на три дивізіони, в кожному з яких змагатимуться від 20 до 22 команд.

При цьому клуби-учасники Суперліги продовжать виступати в національних чемпіонатах. Для того, щоб це було можливим, передбачається скоротити кількість команд у вищих дивізіонах чемпіонатів країн.

Платіні зазначив, що особисто він хотів би повернути стару систему розіграшу єврокубків, коли групових турнірів не було, а трофеї розігрувалися за системою плей-офф. Проте, за словами Платіні, УЄФА готовий розглянути будь-які пропозиції клубів.

Лента.ру