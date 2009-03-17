Михайличенко оголосив склад збірної на матч з Англією

Cьогодні, 17 березня, головний тренер збірної України з футболу Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО оприлюднив список кандидатів, які готуватимуться до відбіркового матчу Чемпіонату світу-2010 з Англією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, із 28 кандидатів безпосередньо до тренувального табору планується викликати не більше 24-х гравців.

Тренерський штаб визначиться з остаточним переліком лише після поєдинків 1/8 фіналу Кубку УЄФА і 21-го туру вітчизняного чемпіонату, які пройдуть цього тижня.

Серед кандидатів присутні двоє потенційних новобранців - голкіпер «Металіста» Олександр ГОРЯЇНОВ та нападник «Динамо» Артем КРАВЕЦЬ. Також можуть повернутися до збірної Станіслав БОГУШ, Олександр КУЧЕР, Григорій ЯРМАШ, Валентин СЛЮСАР та Олексій ГАЙ, які в силу різних причин не виступали в складі української команди на лютневому міжнародному турнірі на Кіпрі.

На тренувальній базі ФК «Динамо» в Кончі-Заспі національна збірна збереться наступного вівторка, 24 березня. Того ж дня журналісти зможуть відвідати традиційне відкрите тренування, якому передуватиме прес-конференція головного тренера, що розпочнеться о 16.30. А вже наступного дня, 25 березня, збірна України відбуде до Лондона, у передмісті якого і готуватиметься до відповідальної гри, що відбудеться 1 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі».

Склад кандидатів до національної збірної:

Воротарі: Андрій П’ЯТОВ і Рустам ХУДЖАМОВ (обидва - «Шахтар» Донецьк), Станіслав БОГУШ («Динамо» Київ), О.ГОРЯЇНОВ («Металіст»).

Захисники: Віталій МАНДЗЮК і Тарас МИХАЛИК (обидва - «Динамо»), Андрій РУСОЛ («Дніпро»), Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ, Олександр КУЧЕР і В’ячеслав ШЕВЧУК (усі - «Шахтар»), Григорій ЯРМАШ («Ворскла»).

Півзахисники: Олександр АЛІЄВ і Сергій КРАВЧЕНКО (обидва - «Динамо»), Сергій ВАЛЯЄВ і Валентин СЛЮСАР (обидва - «Металіст»), Олексій ГАЙ («Шахтар»), Євген ЛЕВЧЕНКО («Гронінген», Нідерланди), Максим КАЛИНИЧЕНКО, Сергій НАЗАРЕНКО і Руслан РОТАНЬ (всі - «Дніпро»), Анатолій ТИМОЩУК («Зеніт», Росія).

Нападники: Андрій ВОРОНІН («Герта», Німеччина), Володимир ГОМЕНЮК («Дніпро»), Марко ДЕВИЧ («Металіст»), Артем КРАВЕЦЬ і Артем МІЛЕВСЬКИЙ (обидва - «Динамо»), Євген СЕЛЕЗНЬОВ («Шахтар»), Андрій ШЕВЧЕНКО («Мілан»).