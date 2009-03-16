Базовий легкоатлетичний манеж відкрився в Артемівську

16 березня в місті Артемівськ Донецької області відбулося урочисте відкриття легкоатлетичного манежу спортивного комплексу «Металург», якому присвоєно статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Артемівської міськради, загальна площа манежу становить 3750 кв. м. На першому етапі реконструкції стадіону освоєно 29,5 млн. грн. із коштів цільової державної субвенції та місцевого бюджету.

Сучасний легкоатлетичний манеж відповідає європейським стандартам. У ньому є бігові доріжки на 200 м і 60 м, сектори для штовхання ядра, метання дисків, стрибків із жердиною, комплекси сучасного тренажерного й силового обладнання, трибуни й балкон на 1 тис. глядачів. У легкоатлетичному манежі Артемівська проводитимуться тренування й змагання з різних видів спорту.

На урочистій церемонії відкриття манежу були присутні міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, народний депутат, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, президент Федерації легкої атлетики України Валерій БОРЗОВ, багаторазова чемпіонка, рекордсменка Європи, світу, Олімпійських ігор Олена ІСІНБАЄВА, керівництво міста та області.

Артемівський міський голова Олексій РЕВА, який виступив із вітальним словом на відкритті манежу, зазначив, що «це соціально значущий, масштабний проект не тільки для нашої громади, але й для всієї країни, манеж відповідає всім міжнародним стандартам, і тут можна проводити спортивні змагання вищого рівня». Він подякував народному депутату А.КЛЮЄВУ за сприяння в будівництві манежу, а також висловив вдячність за підтримку проекту Кабінету міністрів України, іншим народним депутатам, керівництву Донецької області.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ підкреслив, що «для суспільства в кризовий період дуже важливі такі позитивні приклади, вони дають упевненість - у країни є майбутнє й воно залежить від кожного з нас». За його словами, «дуже важливо, незважаючи на кризу, довести почату справу до кінця».

Довідка УНІАН. Реконструкція спортивного комплексу «Металург» почалася в 2004 році. Вона передбачає будівництво легкоатлетичного манежу, трибун на 7 тис. глядачів, легкоатлетичного стадіону, футбольного поля, комплексу відкритих спортивних майданчиків, чотирирівневого спортивного корпусу (тренажерний зал, пневматичний тир, ігровий зал комплексного використання, медичний центр тощо).

Сьогодні місто Артемівськ - серед лідерів Донецької області з розвитку фізичної культури й досягнень у спорті.

На території Артемівської міської ради у сфері фізкультури та спорту працює 163 фахівці, 6 із них - заслужені тренери України, 6 - відмінники народної освіти. У місті функціонують 4 стадіони, 69 спортивних майданчиків (із них 7 футбольних полів із синтетичним покриттям); 39 спортивних залів, 52 тренажерних зали, 2 плавальних басейни, 42 спортивно-оздоровчих клуби.