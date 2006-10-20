Англійська преса "знущається" з Шевченка, звеличивши Дрогба, проте Моуріньйо після перемоги над каталонцями заявив, що і надалі ставитиме українця в основу.

"Андрій Шевченко продовжує красиво і ефектно... вітати Дрогба із забитими м`ячами. У позавчорашньому матчі Ліги чемпіонів з "Барселоною" український форвард привітав Дідьє вже з дев`ятим голом цього сезону. Тоді як сам забив всього один гол. Ну, якщо він, звичайно, не заносить собі в актив м`яч в грі "Комьюніті Шилд" проти "Ліверпуля", - уїдливо пише британський таблоїд The Sun.

"Дрогба і Шевченко разом виграли цей матч, як і решта дев`ять гравців на полі. Дідьє і Шева обидва зробили свій внесок до цієї перемоги. Так, Дідьє забив. А може, наприклад, у березні все буде навпаки, і Шева забиватиме, а Дідьє - ні", - припускає наставник "Челсі".

"До яких пір?" - питають у Моуріньйо. "Я включатиму Шеву в склад, поки він не подолає свої проблеми і не почне забивати, - відповідає португалець. - Або поки я не захочу дати йому відпочинок. У нас попереду "Портсмут", "Блекберн", "Шеффілд" і знову "Барселона" - в одному з цих матчів я посаджу його на лавку. Але тільки в цілях ротації складу".

Цікаво, що Дрогба, який забив гол у другому таймі в середу, 18 жовтня, запропонував себе замінити, але Моуріньйо замінив Шевченка.

Шевченко, який втратив відмінний шанс забити ударом з метра, пішов з поля. А Дрогба навіть з травмою дограв до кінця. Сьомий номер, з яким у "Мілані" українець був кращим, у "Челсі" вкотре успіху йому не приніс.

Безгольова серія Андрія Шевченка налічує дев`ять матчів і триває вже 777 хвилин. В ігрових закладах - це джек-пот. У "Челсі" теж. Тільки зриває його інший.

Тим часом, у збірній Шевченко продовжує демонструвати упевнену і результативну гру.

Корреспондент, з посиланням на Спорт сегодня