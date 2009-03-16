Українські шаблістки виграли етап Кубка світу

10:36, 16 березня 2009
Спорт
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В очному протистоянні обіграли Росію

В неділю в Італії пройшли командні змагання серед фехтувальниць на шаблях в рамках третього етапу Кубка світу. Серед національних команд кращою виявилася Україна, яка обіграла в очному протистоянні спортсменок збірної Росії з рахунком 45:38. На третьому місці команда Китаю.

Фехтування. Жінки. Етап Кубка світу в Італії.

Командні змагання. Шабля

1. Україна

2. Росія

3. Китай.

Чемпионат.ру

 

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