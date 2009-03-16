Результати 29 туру англійської Прем'єр-ліги

Футболісти "Челсі" перемогли "Манчестер Сіті", вигравши четвертий матч з чотирьох зіграних під керівництвом Гуса Хіддінка в чемпіонаті Англії, повідомляє РІА "Новости".

Матч 29-го туру Прем`єр-ліги завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля. "Городяни", які знаходяться у середині турнірної таблиці, не можуть перемогти в гостях у внутрішній першості вже 13 поєдинків поспіль.

Матч проходив під диктовку підопічних Хіддінка, які могли забити значно більше, але обмежилися одним голом. Його автором став Мікаель Ессьєн, якому асистував Френк Лемпард.

Після того, як Хіддінк з`явився на тренерській лавці "Челсі", "сині" виграли всі чотири матчі з перевагою в один гол, пропустивши в них лише одного разу. Завдяки цій переможній серії і осічці "Манчестер Юнайтед", якого напередодні розгромив на "Олд Траффорд" "Ліверпуль", відставання "Челсі" від "МЮ" скоротилося до чотирьох очок; втім, у манкуніанців є гра у запасі.

В іншому недільному матчі 29-го туру Тоттенхем обіграв на своєму полі Астон Віллу з рахунком 2:1 (Голи: Дженас 4, Бент 49 – Кар”ю 84).

Завтра тур закінчиться матчем Вест Хем - Вест Бромвич.

Інші результати 29-го туру англійської Прем`єр-ліги: МЮ - Ліверпуль 1:4 (Роналду 23 пен. - Торрес 28, Джеррард 44 пен., Ауреліо 77, Доссена 90)

Міддлсбро - Портсмут 1:1 (Кінг 90 - Крауч 30)

Сандерленд - Віган 1:2 (Ледбіттер 41 - Вотсон 12, Н`Зогбія 45)

Халл Сіті - Ньюкасл 1:1 (Джеованні 9 - Стівен Тейлор 38)

Евертон - Сток Сіті 3:1 (Жо 18, Лескотт 24, Феллаїні 90 - Шоукросс 52)

Арсенал - Блекберн 4:0 (Аршавін 2, 65, Ебуе 88, 90 пен.)

Болтон - Фулхем 1:3 (Кевін Девіс 45 - Джонсон 42, Саймон Девіс 56, Камара 88)