Шахтар відтіснив Металіст на третє місце

В рамках 20-го туру чемпіонату України з`ясовували стосунки сусіди по турнірній таблиці - харківський "Металіст" і донецький "Шахтар". "Гірники" завдяки голам Фернандіньйо, Луїса Адріано і Дмитра Чигринського здобули упевнену перемогу і вийшли на друге місце. Відставання "Шахтаря" від київського "Динамо", яке лідирує в таблиці, складає 12 очок.

Чемпіонат України. 20-й тур

"Металіст" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Фернандіньйо 16 - пен., Луїс Адріано 45+1, Чигринський 90+1.

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