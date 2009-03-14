Результати 29-го туру англійської Прем'єр-ліги

Ліверпуль трощить МЮ на його полі!!

Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліга МЮ - Ліверпуль 1:4 (Роналду 23 пен. - Торрес 28, Джеррард 44 пен., Ауреліо 77, Доссена 90) Міддлсбро - Портсмут 1:1 (Кінг 90 - Крауч 30) Сандерленд - Віган 1:2 (Ледбіттер 41 - Вотсон 12, Н`Зогбія 45) Халл Сіті - Ньюкасл 1:1 (Джеованні 9 - Стівен Тейлор 38) Евертон - Сток Сіті 3:1 (Жо 18, Лескотт 24, Феллаїні 90 - Шоукросс 52) Арсенал - Блекберн 4:0 (Аршавін 2, 65, Ебуе 88, 90 пен.) Болтон - Фулхем 1:3 (Кевін Девіс 45 - Джонсон 42, Саймон Девіс 56, Камара 88) Тур закінчиться матчами: (15 березня) Челсі - Манчестер Сіті, Астон Вілла - Тоттенхем та (16 березня) Вест Хем - Вест Бромвич.

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