Результати 20-го туру Чемпіонату України
20:20, 14 березня 2009Спорт
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День багатий на голи
Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург - Зоря 3:0 (Димитров 24, Ситник 32, Чечер 70)
Чорноморець - ФК Харків 3:1 (Левіга 15, 29, Бондаренко 71 - Козоріз 84)
Карпати - Кривбас 3:0 (Кузнєцов 54, Кожанов, Ощипко 90+2)
Дніпро - Іллічівець 0:0
Матч Арсенал - Таврія не відбувся: суддя визнав поле непридатним до гри.
Нагадаємо, що вчора внічию 0:0 пройшов матч Ворскла - ФК Львів.
Завтра тур закінчиться матчами Металіст - Шахтар і Металург З - Динамо.
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