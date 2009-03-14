Результати 20-го туру Чемпіонату України

День багатий на голи

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу Металург - Зоря 3:0 (Димитров 24, Ситник 32, Чечер 70) Чорноморець - ФК Харків 3:1 (Левіга 15, 29, Бондаренко 71 - Козоріз 84) Карпати - Кривбас 3:0 (Кузнєцов 54, Кожанов, Ощипко 90+2) Дніпро - Іллічівець 0:0 Матч Арсенал - Таврія не відбувся: суддя визнав поле непридатним до гри. Нагадаємо, що вчора внічию 0:0 пройшов матч Ворскла - ФК Львів. Завтра тур закінчиться матчами Металіст - Шахтар і Металург З - Динамо.

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