Тренер "Зеніта" підтвердив, що Тимощук невдовзі залишить команду

Тренер петербурзького футбольного клубу "Зеніт" Дік Адвокат підтвердив, що капітан команди Анатолій Тимощук за два-три місяці залишить клуб. "Андрій Аршавін вже залишив команду, в травні-червні це зробить і Анатолій Тимощук", - сказав Адвокат журналістам у п`ятницю.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на німецькі ЗМІ, Анатолій Тимощук підписав контракт з мюнхенською «Баварією», який набуде чинності з сезону 2009-2010 і діятиме до 2012-го. За трансфер українського хавбека "Баварія", за інформацією джерела, заплатить "Зенітові" 14 млн. дол. (близько 11 млн. євро). У мюнхенській команді А.Тимощук замінить Марка ван Боммеля, який вирішив залишити "Баварію" влітку.

А хто замінить самого Тимощука? “Я на цю тему не переживаю”, - запевняє головний тренер «Зеніту», хоча детальна відповідь виходить доволі розмитою. "Ми придбали Ігоря Семшова... Я певен, що Ігор може замінити Анатолія. А на позиції Тимощука, як я і казав раніше, може зіграти Ігор Денисов. Що ж до лідера команди, то з нами сьогодні гравець, який був п`ять років капітаном у "Штутгарті" (Фернанду Мейра), тому він теж може посісти це місце і в нас...”

Зазначмо, що в бундеслізі нині триває вперта боротьба, в якій бере участь і Баварія. "Герту" (46 очок) переслідує четвірка команд, що набрали по 42 очки (Вольфсбург, Хоффенхайм, Баварія, Гамбург). Баварія також вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.