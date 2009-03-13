Металіст офіційно заявляє: Рикун травмувався на тренуванні
15:41, 13 березня 2009Спорт
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"Здоров`ю футболіста нічого не загрожує"
Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з`явилася інформація про те, що гравець ФК «Металіст», Олександр Рикун потрапив до лікарні після падіння з третього поверху. У зв`язку з цим харківський клуб оприлюднив офіційну заяву наступного змісту:
"Як стало відомо прес-службі ФК «Металіст», півзахисник команди Олександр Рикун дійсно в даний момент знаходиться в одній з лікарень міста Львова. Слід зазначити, що футболіст отримав пошкодження під час вечірнього тренування у понеділок і був доставлений в лікарню. Здоров`ю футболіста нічого не загрожує. Наступного тижня він повернеться до Харкова і приєднається до «Металіста»".
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