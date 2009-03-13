Результати матчів 1/8 Кубка УЄФА

07:00, 13 березня 2009
Спорт
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Господарі поля не програли жодного разу 

Закінчилися перші матчі 1/8 Кубка УЄФА

ЦСКА - Шахтар 1:0 (Лав 50 пен.)

Динамо - Металіст 1:0 (Вукоєвич 54)

Гамбург - Галатасарай 1:1 (Янсен 49 - Акман 32)

ПСЖ - Брага 0:0

Вердер - Сент-Етьєнн 1:0 (Налдо 20)

Манчестер Сіті - Ольборг 2:0 (Кайседо 8, Філіпс 30)

Марсель - Аякс 2:1 (Шейру 19, Ньянг 33 - Суарес 36 пен.)

Удінезе - Зеніт 2:0 (Квальярелла 85, ді Натале 90 пен.)

Матчі у відповідь пройдуть наступного четверга,19 березня, окрім матчів Аякса  з Марселем і Сент-Етьенна з Вердером, які призначені на 18-е число.

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