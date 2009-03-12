Динамо обіцяє «розмочити» Металіст

У "Динамо" впевнені, що сьогодні "сухій" серії "Металіста", який у Кубку УЄФА не пропускає вже 6 матчів, прийде кінець.

"Ми розмочимо харків`ян, - сказав напередодні сербський півзахисник киян Мілош Нінковіч, пише "Спорт.Сегодня". - Якщо зіграємо, як у середу проти "Металу" в чемпіонаті, або як у перших таймах домашніх матчів з "Валенсією" і "Ворсклою", то у нас будуть моменти. І голи".

На вечерю напередодні супербитви динамівці вчора традиційно їли салат з капусти і помідорів та червону рибу з овочами. Звичайним було і тренування.

"Хіба що особлива увага надається обороні при стандартах, - сказав Нінковіч. - Адже після них "Валенсія" у себе забила нам двічі".

Тим часом літак з футболістами харківського клубу "Металіст" був змушений зробити аварійну посадку в середу, повернувшись у Львівський аеропорт, повідомляє "ТСН.ua".

Підопічні Мирона Маркевича вилетіли до Києва в середу об 11.00, але пролетівши 30 км, літак повернувся назад і лише з другого заходу зробив аварійну посадку.

За інформацією співробітників аеропорту, в літаку не закривалося переднє шасі. Приземлився лайнер без проблем.

Після невдалого польоту футболісти "Металіста" вирушили на матч з київським "Динамо" через 6 годин на літаку, який прибув з Києва.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, в 1/8 фіналу Кубка УЄФА київське "Динамо" проведе матч з харківським "Металістом". Пряма трансляція - на телеканалі "Інтер" о 19:00.

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