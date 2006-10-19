Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів середи

Лондонський "Челсі" обіграв іспанську "Барселону" в третьому турі Ліги чемпіонів. Матч, який пройшов на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні, завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Єдиний м`яч в цій зустрічі на 47-ій хвилині забив івуарійский голеадор Дідьє Дрогба.

У іншому матчі групи А бременський "Вердер" на своєму полі з рахунком 2:0 переграв болгарський "Левські". У складі німецького клубу відзначилися Налдо і Дієго. Після трьох турів становище команд у групі А таке: "Челсі" – 9 очок, "Барселона" – 4 очки, "Вердер" – 4 очки, "Левські" – 0 очок.

У групі С обидва матчі завершилися перемогами гостей. Англійський "Ліверпуль" за рахунок гола Пітера Крауча на 58-ій хвилині переграв французький "Бордо" з рахунком 1:0, а голландський ПСВ переграв турецький "Галатасарай" з рахунком 2:1. У складі турецького клубу відзначився Іліч, а у голландців м`ячі забили Кромкамп і Коні. Після трьох турів у "Ліверпуля" і "ПСВ" по 7 очок, у "Галатасарая" і "Бордо" по одному очку.

У групі D чергові перемоги здобули іспанська "Валенсія" і італійська "Рома". Іспанський клуб на своєму полі переграв український "Шахтар" з рахунком 2:0 (обидва м`ячі на рахунку Давида Вільї), а італійці в Афінах завдали поразки грецькому "Олімпіакосу" з рахунком 1:0 (єдиний м`яч забив Симоне Перротта).

Після цих матчів "Валенсія" набрала 9 очок і гарантувала собі місце в плей-офф турніру, а "Рома" набрала 6 очок. У "Шахтаря" та "Олімпіакоса" по одному очку в активі.

Лента.ру