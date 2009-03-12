Результати матчів Ліги чемпіонів

"Англійський сезон"

Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Барселона - Ліон 5:2 (Анрі 25, 27, Мессі 40, Ето`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуніньо 48). Перший матч - 1:1 Порту - Атлетіко 0:0 (2:2) МЮ - Інтер 2:0 (Відіч 4, Роналдо 49) (0:0) Рома - Арсенал 1:0 (Жуан 9). За пенальті 6:7 (0:1) Нагадаємо, що раніше чвертьфіналістами стали: Баварія - Спортінг 7:1 (Подольські 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотінью 42). Перший матч 5:0 Ювентус - Челсі 2:2 (Яквінта 19, дель П`єро 74 пен. - Ессьєн 45, Дрогба 83). (0:1) Ліверпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0) Панатінаїкос - Вільяреал 1:2 (Манціос 55 - Ібагаса 49, Льоренте 70) (1:1). Таким чином, за сумою двох матчів до 1/4 пройшли всі чотири англійські клуби (вибивши, зазначмо, всіх італійців), два іспанських, португальський і німецький клуб. Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА відбудеться 20 березня. Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 7-8 і 14-15 квітня. А сьогодні ввечері будуть зіграні перші матчі 1/8 Кубка УЄФА: Динамо - Металіст ЦСКА - Шахтар Удінезе - Зеніт ПСЖ - Брага Вердер - Сент-Етьєнн Марсель - Аякс Гамбург - Галатасарай Манчестер Сіті - Ольборг

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