У шкільній програмі з’являться шахи

Уряд Молдови на своєму засіданні затвердив постанову «Про деякі заходи з розвитку шахового спорту в РМ», повідомляє агентство «Новини-Молдова».

Згідно з документом, шахи, названі одним з пріоритетних напрямів у розвитку національного спорту, включаються до шкільної дисципліни «Фізичне виховання», починаючи з 2009/2010 навчального року.

Буде створена координаційна рада з впровадження програм вивчення шахів у національній системі освіти, почато розробку освітніх програм і дидактичних матеріалів для учнів і викладачів з метою вивчення шахів, а також організація, в рамках спеціалізованих навчальних закладів, підготовки кадрів для викладання шахів.

Заплановано також проведення в РМ національного шахового конкурсу для учнів.