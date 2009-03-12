Пенальті вирішили результат матчу Рома - Арсенал
00:36, 12 березня 2009Спорт
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Довелося пробити 16 одинадцятиметрових
Закінчився останній матч 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
Рома - Арсенал 1:0 (Жуан 9). За пенальті 6:7 (воротарі Доні і Альмунія відбили по одному ударові, а останній 11-метровий Тонетто пробив вище воріт). Перший матч - 0:1.
Таким чином Арсенал стає останнім учасником 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли
Барселона - Ліон 5:2 (Анрі 25, 27, Мессі 40, Ето`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуніньо 48). Перший матч - 1:1
Порту - Атлетіко 0:0 (2:2)
МЮ - Інтер 2:0 (Відіч 4, Роналдо 49) (0:0).
... а вчора чвертьфіналістами стали Баварія, Челсі, Ліверпуль і Вільяреал.
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