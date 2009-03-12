Пенальті вирішили результат матчу Рома - Арсенал

Довелося пробити 16 одинадцятиметрових

Закінчився останній матч 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Рома - Арсенал 1:0 (Жуан 9). За пенальті 6:7 (воротарі Доні і Альмунія відбили по одному ударові, а останній 11-метровий Тонетто пробив вище воріт). Перший матч - 0:1. Таким чином Арсенал стає останнім учасником 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли Барселона - Ліон 5:2 (Анрі 25, 27, Мессі 40, Ето`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуніньо 48). Перший матч - 1:1 Порту - Атлетіко 0:0 (2:2) МЮ - Інтер 2:0 (Відіч 4, Роналдо 49) (0:0). ... а вчора чвертьфіналістами стали Баварія, Челсі, Ліверпуль і Вільяреал.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter