Барселона, Порту, МЮ - в 1/4 Ліги чемпіонів

Закінчилися три з чотирьох сьогоднішніх матчів 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

Барселона - Ліон 5:2 (Анрі 25, 27, Мессі 40, Ето`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуніньо 48). Перший матч - 1:1

Порту - Атлетіко 0:0 (2:2)

МЮ - Інтер 2:0 (Відіч 4, Роналдо 49) (0:0)

За сумою двох матчів до 1/4 пройшли іспанський, португальський і англійський клуби: Барселона, Порту, Манчестер Юнайтед.

У матчі Рома - Арсенал поки що 1:0 (за сумою двох матчів – 1:1). Команди зіграють овертайм.