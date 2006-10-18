Закінчився матч ”Валенсія” - ”Шахтар”

Закінчився матч 3-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічалися донецький "Шахтар" і "Валенсія" (Іспанія). Донеччани програли 2:0.

Склади і заміни: Валенсія: 1 Канісарес, 2 Мігел, 6 Албельда, 7 Давид Вілья (77, Сілва), 9 Морьєнтес, 11 Регейро (64, Гавілан), 15 Хоакін, 17 Наварро, 20 Альбіоль, 22 Еду (53, Хорхе Лопес), 24 Моретті. Шахтар: 1 Плетікоса, 4 Тимощук, 7 Фернандіньо (83, Воробей), 8 Леонардо, 9 Матузалем, 17 Агахова (46, Хюбшман), 26 Рац, 27 Чигринський, 29 Маріка, 32 Свідерський, 38 Жадсон (46, Брандао).

Звіт про перший тайм

У другому таймі обидві команди знову атакували, стали помітнbvb більше зіткнень у центрі поля, на підступах до штрафних майданчиків. Рахунок 1:1 по штрафних ударах (і Вілья, і Матузалем били в праву дев`ятку), і 2:0 по жовтих картках у Шахтаря (Маріка і Брандао) характеризують 46-62 хвилини матчу.

На 64-й Маріка і Брандао в стилі “Валенсії” гостро пройшли до воріт, але Брандао промахнувся, замикаючи простріл.

Шахтар намагається використовувати заспокоєність Валенсії, але та тримає середину поля, часом (67-а хвилина Морьєнтес, 69-а Гавілан) загострюючи гру ударами по воротах.

А на 74-й Вячеслава Свідерського наздогнала друга жовта картка – першу він одержав ще на 28-й секунді – за порушення точнісіько як було у Тімощука (лікоть, виставлений на боротьбі в обличчя суперникові).

Розуміючи, що гра стає дуже жорсткою Енріке Флорес замінює автора обох голів Давида Вілью на тезку – Давида Сілву.

Маріку ударом в стегно ззаду валять в штрафній, але порушення не фіксоване.

Давид Сілва б`є по воротах Плетікоси з 18 метрів – м`яч приходить воротареві в руки.

Валенсія пересікає всі атаки Шахтаря. Всі види переваги на її боці: кількісна, тактична, ігрова.

Хоакиан взявся розважити трибуни на 87-й хвилині, пройшовши “слаломом” трьох гравців Шахтаря. Перед воротами, вже лежачи, Леонардо “підправив” йому ногу рукою, але суддя не вбачив там пенальті.

У результаті 2:0.

Статистика матчу (Валенсія - Шахтар): удари по воротах – 18:8, фоли – 16:20, офсайди – 1:4, кутові – 6:3, володіння м`ячем – 52:48.

Одночасно з матчем Валенсія – Шахтар проходять ігри: Вердер - Левський (2:0), Челсі - Барселона (1:0), Інтер – Спартак, Москва (2:1), Спортинг – Баварія (0:1), Бордо – Ліверпуль (0:1), Галатасарай - ПСВ (1:2), Олімпіакос – Рома (0:1).