Закінчився перший тайм у матчі ”Валенсія” - ”Шахтар”

Закінчився перший тайм у матчі 3-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічаються донецький "Шахтар" і "Валенсія" (Іспанія). Донеччани програють 2:0.

Склади команд: Валенсія: 1 Канісарес, 2 Мігел, 6 Албельда, 7 Давид Вілья, 9 Морьєнтес, 11 Регейро, 15 Хоакін, 17 Наварро, 20 Альбіоль, 22 Еду, 24 Моретті. Шахтар: 1 Плетікоса, 4 Тимощук, 7 Фернандіньо, 8 Леонардо, 9 Матузалем, 17 Агахова, 26 Рац, 27 Чигринський, 29 Маріка, 32 Свідерський, 38 Жадсон.

Обидві команди почали гру “на зустрічних курсах”, за перші 15 хвилин виникли по три-чотири небезпечні моменти біля кожних воріт. Стовідсоткову можливість згаяв на 6-й хвилині Хоакін – його удар з 8 метрів зміг відбити Плетікоса. “Валенсія” більше прагнула увійти до штрафної, раз по раз робилися флангові простріли у воротарський майданчик. “Шахтар” обстрілював ворота Канісареса з 25-30 метрів (Маріка на 11 хвилині, Фернандіньо – на 13-й, Тимощук – на 15-й).

Потім перевагу стала нарощувати “Валенсія”. Плетікосі та захисникам доводилося рятувати гру на 17, 18-й і 21-й хвилинах. Погрози для іспанських воріт на 19-й і 23-й хвилинах були менш гострими.

На 30-у хвилину, здавалося, обидві команди вичерпали перший порив до атак, заходити до штрафних майданчиків стали рідше, хоча швидкості в центрі залишалися високими. Тут і здригнувся центр Шахтаря – однієї помилки було досить, щоб Леонардо дав пас на вихід Вільї, який і обіграв воротаря. 1:0.

У терміновій контратаці Агахова в боротьбі пройшов через центр штрафної до воротаря, Альбіоль його звалив в останню мить, але порушення не фіксувалося. Натомість майже відразу за удар ліктем одержав жовту картку Тимощук.

На 35-й хвилині тактика перепасовок на швидкості принесла небезпечний момент до самих ворот Шахтаря. Не стільки іспанцям перешкодили забити, скільки вони самі схалтурили. На 41-й Хоакин пробив з-під Чигринського з 10 метрів – зіграв Плетікоса.

Другий гол прийшов до воріт Шахтаря на 44-й хвилині. Саме «прийшов», оскільки був закономірним завершенням швидкої, багатоходової, відпрацьованої атаки, прострілу з флангу (знову Хоакін) і удару головою на дальній штанзі (знову Вілья, знову утік від захисту).

2:0. Перерва.

Статистика першої половини (Валенсія - Шахтар): удари по комірах – 8:4, фоли – 9:10, офсайди – 0:4, кутові – 2:2, володіння м`ячем – 52:48.

Одночасно з матчем Валенсія – Шахтар проходять ігри: Вердер - Левський (1:0), Челсі - Барселона (0:0), Інтер – Спартак, Москва (2:0), Спортинг – Баварія (0:1), Бордо – Ліверпуль (0:0), Галатасарай - ПСВ (1:0), Олімпіакос – Рома (0:0).