Майкл Джордан запропонував європейським командам грати в НБА

Колишній лідер клубу "Чикаго Буллз" Майкл Джордан запропонував керівництву Національної баскетбольної асоціації розглянути питання про включення до учасників першості європейських команд. На думку Джордана, європейський баскетбол наблизився за рівнем до американського, але перевершує його щодо рівня командної гри.

"У Північній Америці баскетболісти зосереджені на швидких проходах, данках, ефектних трюках. Але рівень командної гри у європейців вищий, це очевидно, - цитує Джордана AFP. - Гадаю, що в перспективі участь європейських команд в НБА додала б інтересу до баскетболу".

Джордан наголосив, що команди з Європи стають дедалі конкурентнішими. Баскетболісти з Європи, як зазначив легендарний баскетболіст, дали багато для розвитку гри. Джордан навів як приклад останній чемпіонат світу в Японії, який закінчився перемогою збірної Іспанії. Збірна США на тому турнірі посіла третє місце, поступившись у півфіналі збірної Греції.

"Баскетболістам із США тепер стає проблематично обігравати європейські команди", - вважає багаторазовий чемпіон НБА. Комісар НБА Девід Стерн, коментуючи можливість створення європейського дивізіону, заявив, що про це можна говорити тільки тоді, коли в Європі буде побудовано достатню кількість баскетбольних арен, що відповідають вимогам північноамериканської ліги.

Наразі цим вимогам відповідає тільки арена в Кельні, що вміщає 19 тисяч глядачів. Планується, що в майбутньому подібні арени будуть збудовані в Лондоні, Мадриді, Берліні й Москві.

Лента.ру