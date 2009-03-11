Результати 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА

Сьогодні гратимуться решта 4 матчі

Закінчилися чотири матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Баварія - Спортинг 7:1 (Подольські 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотінью 42). Перший матч 5:0 Ювентус - Челсі 2:2 (Яквінта 19, дель П`єро 74 пен. - Ессьєн 45, Дрогба 83). (0:1) Ліверпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0) Панатінаїкос - Вільяреал 1:2 (Манциос 55 - Ібагаса 49, Льоренте 70) (1:1) За підсумками двох матчів в 1/4 пройшли німецький, два англійські та іспанський клуби: Баварія, Челсі, Ліверпуль і Вільяреал. Сьогодні гратимуться решта матчів 1/8 Ліги Чемпіонів: МЮ - Інтер (перший матч - 0:0) Барселона - Ліон (1:1) Рома - Арсенал (0:1) Порту - Атлетіко (2:2) Нагадаємо також, що завтра перші матчі 1/8 Кубка УЄФА зіграють: Динамо - Металіст ЦСКА - Шахтар Удінезе - Зеніт ПСЖ - Брага Вердер - Сент-Етьєнн Марсель - Аякс Гамбург - Галатасарай Манчестер Сіті - Ольборг

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