Результати 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА
Сьогодні гратимуться решта 4 матчі
Закінчилися чотири матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
Баварія - Спортинг 7:1 (Подольські 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотінью 42). Перший матч 5:0
Ювентус - Челсі 2:2 (Яквінта 19, дель П`єро 74 пен. - Ессьєн 45, Дрогба 83). (0:1)
Ліверпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0)
Панатінаїкос - Вільяреал 1:2 (Манциос 55 - Ібагаса 49, Льоренте 70) (1:1)
За підсумками двох матчів в 1/4 пройшли німецький, два англійські та іспанський клуби: Баварія, Челсі, Ліверпуль і Вільяреал.
Сьогодні гратимуться решта матчів 1/8 Ліги Чемпіонів:
МЮ - Інтер (перший матч - 0:0)
Барселона - Ліон (1:1)
Рома - Арсенал (0:1)
Порту - Атлетіко (2:2)
Нагадаємо також, що завтра перші матчі 1/8 Кубка УЄФА зіграють:
Динамо - Металіст
ЦСКА - Шахтар
Удінезе - Зеніт
ПСЖ - Брага
Вердер - Сент-Етьєнн
Марсель - Аякс
Гамбург - Галатасарай
Манчестер Сіті - Ольборг