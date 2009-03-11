Бекхем збирається придбати футбольну команду

Девід Бекхем збирається стати власником футбольної команди американської футбольної ліги MLS, РІА "Новости" з посиланням на ВВС. Відповідний пункт прописаний в його новому контракті з "Лос-Анджелес Гелексі", укладеному в п`ятницю з дозволом йому виступати в італійському "Мілані", залишаючись гравцем "Гелексі".

"У мене є право придбати клуб MLS після того, як я закінчу кар`єру, і я маю намір ним скористатися", - сказав футболіст, пояснивши, що має намір внести "максимально можливий внесок до розвитку футболу в США".

Як повідомляється, нині американська ліга налічує 14 клубів, але в найближчі кілька років буде значно розширена. Зокрема, наступного сезону до турніру приєднається команда з Сіетла, а в 2010 - з Філадельфії. На 2011 рік, коли у Бекхема закінчиться чинний контракт з "Гелексі", в MLS повинні з`явитися ще дві нові команди. Ними можуть стати клуби з Оттави, Ванкувера, Портленда або Сент-Луїса.