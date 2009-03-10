Ліверпуль, Челсі, Баварія і Вільяреал - в 1/4 Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі

Закінчилися сьогоднішні чотири матчі Ліги чемпіонів УЄФА Баварія - Спортинг 7:1 (Подольські 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотінью 42). Перший матч 5:0 Ювентус - Челсі 2:2 (Яквінта 19, дель П`єро 74 пен. - Ессьєн 45, Дрогба 83). (0:1) Ліверпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0) Панатінаїкос - Вільяреал 1:2 (Манциос 55 - Ібагаса 49, Льоренте 70) (1:1) Нагадаємо, що 11 березня відбудуться решта матчів у відповідь 1/8 Ліги Чемпіонів УЕФА: МЮ - Інтер (перший матч - 0:0) Барселона - Ліон (1:1) Рома - Арсенал (0:1) Порту - Атлетіко 2:2

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