Ахметов попрацював екскурсоводом у посла США

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що новий стадіон "Донбас Арена", який будується в Донецьку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, увійде до числа кращих стадіонів світу.

Про це посол сказав сьогодні під час екскурсії по стадіону, яку для нього провів президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ, повідомили УНІАН у прес-службі стадіону.

У прес-службі зазначили, що гості вперше відвідали майбутню ложу президента "Шахтаря", випробували глядацькі місця – на хвилину зайняли місця на трибуні. При цьому посол нагадав, що вже не раз бував на іграх "Шахтаря" і навіть уболівав за цей клуб.

В.ТЕЙЛОР пообіцяв неодмінно побувати на першому матчі "Шахтаря", який відбудеться в день офіційного відкриття "Донбас Арени" влітку 2009 року.