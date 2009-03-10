УЄФА отримало чотири заявки на проведення Євро-2016

Четверо кандидатів від європейських національних футбольних асоціацій виявили інтерес до проведення фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2016 року, в якій вперше в історії турніру візьмуть участь 24 збірні.

Згідно з регламентом УЄФА, кінцевий термін для сповіщення про зацікавленість у проведенні ЧЄ-2016 закінчувався 9 березня, повідомляє uefa.com.

Про бажання подати заявку на проведення турніру повідомили Франція, Італія та Туреччина. Норвегія та Швеція виявили інтерес до подачі спільної заявки.

"Перед затвердженням офіційного списку кандидатів УЄФА займеться розглядом їх придатності до проведення турніру, яка залежить від різних технічних вимог до можливої інфраструктури Євро-2016, а також минулого досвіду національних асоціацій, міст і стадіонів у проведенні великих змагань", - йдеться в повідомленні УЄФА.

Друга фаза почнеться приблизно третього квітня 2009 року, коли стануть відомі вимоги до кандидатів. Після цього кандидати зможуть почати роботу над своїми досьє, які має бути передано в УЄФА до 15 лютого 2010 року.

З березня 2010 року почнеться стадія оцінки, за час якої представники УЄФА здійснять офіційні візити до кандидатів. Адміністрація УЄФА та призначені союзом експерти потім вивчать досьє й підготують письмовий звіт для Комітету УЄФА з турнірів для збірних.

Остаточне рішення буде винесено Виконавчим комітетом УЄФА приблизно в кінці травня 2010 року.

Довідка УНІАН. Фінальна частина чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройде в Україні та Польщі. В Євро-2012 останній раз буде 16 учасників - із 2016 року в турнірі братимуть участь 24 футбольні збірні.