Збірна України у рейтингу ФІФА не здає своїх позицій

В середу був опублікований новий рейтинг національних збірних ФІФА. Збірна України після поразки від Італії і перемоги над шотландцями продовжує займати тринадцяту позицію. Італійці ж, здобувши дві перемоги, піднялися з п`ятого рядка на другий і відтіснили, Францію, Аргентину і Англію. Німці підійнялися на 6-е місце і перегнали Голландію і Чехію.

1 (1). Бразилія - 1560;

2 (5). Італія - 1540;

3 (2). Франція - 1483;

4 (3). Аргентина - 1446;

5 (4). Англія - 1370;

6 (8). Німеччина - 1339;

7 (6). Голландія - 1313;

8 (7). Чехія - 1253;

9 (9). Португалія - 1224;

10 (10). Іспанія - 1198...

13 (13). Україна - 1054

Обком