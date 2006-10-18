Збірна України у рейтингу ФІФА не здає своїх позицій
14:30, 18 жовтня 2006Спорт
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Опубліковано новий рейтинг
В середу був опублікований новий рейтинг національних збірних ФІФА. Збірна України після поразки від Італії і перемоги над шотландцями продовжує займати тринадцяту позицію. Італійці ж, здобувши дві перемоги, піднялися з п`ятого рядка на другий і відтіснили, Францію, Аргентину і Англію. Німці підійнялися на 6-е місце і перегнали Голландію і Чехію.
1 (1). Бразилія - 1560;
2 (5). Італія - 1540;
3 (2). Франція - 1483;
4 (3). Аргентина - 1446;
5 (4). Англія - 1370;
6 (8). Німеччина - 1339;
7 (6). Голландія - 1313;
8 (7). Чехія - 1253;
9 (9). Португалія - 1224;
10 (10). Іспанія - 1198...
13 (13). Україна - 1054
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