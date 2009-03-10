Кличко пояснив, чому його не цікавить бій проти Маскаєва

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО заявив, що після проведення обов`язкового захисту свого титулу в поєдинку проти кубинця Хуана Карлоса ГОМЕСА має намір зустрітися з володарем титулу WBA Миколою ВАЛУЄВИМ, незважаючи на те, що WBC вимагає від нього провести поєдинок проти Олега МАСКАЄВА, повідомляє сайт AllBoxing.

"Вважаю, що МАСКАЄВ може робити те, що хоче, а я називатиму речі своїми іменами. Мені не цікавий бій з МАСКАЄВИМ. Більше того, цей поєдинок не цікавий прихильникам боксу. Слід розуміти, що бокс — це бізнес. Єдиний чемпіонський титул, яким не володіють брати КЛИЧКО, — це титул Миколи ВАЛУЄВА. Думаю, що я зустрінуся з ним цього року, і зроблю все для того, щоб разом з Володимиром зібрати в нашій сім`ї повний набір титулів чемпіона світу в суперважкій вазі", - сказав В.КЛИЧКО в інтерв`ю Setanta Sports.

Влітку цього року М.ВАЛУЄВ повинен провести поєдинок проти іншого володаря титулу WBA в суперважкій вазі Руслана ЧАГАЄВА.

Як зазначає джерело, менеджер братів КЛИЧКО Берндт БЕНТЕ недавно повідомив, що після поєдинку проти Х.ГОМЕСА Віталій має намір зустрітися з перспективним американцем Крісом АРРЕОЛОЮ або британцем Девідом ХЕЄМ.

Як повідомлялося, бій Віталія КЛИЧКА проти Х.ГОМЕСА відбудеться 21 березня в Штутгарті (Німеччина).