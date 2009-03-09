24 футболісти Шахтаря вилетіли до Москви
Попереду три дні футболу
Сьогодні вранці футболісти донецького Шахтаря вирушили до столиці Росії для підготовки до першого матчу з московським ЦСКА, який відбудеться 12 березня в рамках 1/8 фіналу Кубка УЄФА. За 1 годину і 40 хвилин Як-42 з «гірниками» на борту приземлився в московському аеропорту Внуково, повідомляє Football.ua.
На майбутній поєдинок з армійцями головний тренер Шахтаря узяв 24 футболісти:
Воротарі: Богдан Шуст, Рустам Худжамов, Андрій Пятов
Захисники: Томаш Хюбшман, Олександр Кучер, Вячеслав Шевчук, Разван Рац, Дмитро Чигринський, Микола Іщенко, Олександр Чижов, Артем Федецький, Володимир Езерський
Півзахисники: Ігор Дуляй, Фернандіньо, Жадсон, Ілсіньо, Маріуш Левандовські, Олексій Гай, Вілліан, Даріо Срна
Нападаючі: Євген Селезньов, Луіс Адріано, Олександр Гладкий, Марсело Морено.
Нагадаємо, що в найближчі три дні любителі футболу побачать:
10 березня матчі у відповідь матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА:Ліверпуль - Реал (перший матч 1:0)
Ювентус - Челсі (0:1)
Панатінаїкос - Вільяреал (1:1)
Баварія - Спортинг (5:0)
11 березня матчі у відповідь матчі 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА:МЮ - Інтер (0:0)
Барселона - Ліон (1:1)
Рома - Арсенал (0:1)
Порту - Атлетіко 2:2
12 березня перші матчі 1/8 Кубка УЄФА:
Динамо - Металіст
ЦСКА - Шахтар
Удінезе - Зеніт
ПСЖ - Брага
Вердер - Сент-Етьєнн
Марсель - Аякс
Гамбург - Галатасарай
Манчестер Сіті - Ольборг