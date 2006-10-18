Король футболу Пеле втратив дочку

У вівторок в бразильському місті Сантос у віці 42 років померла Сандра Арантес до Нассименто - дочка легендарного Пеле, що вважається кращим футболістом в історії. Сандра була позашлюбною дитиною форварда, який довгий час відмовлялася визнавати її своєю дочкою і, як правило, зустрічався з нею на судових засіданнях.

Як повідомили лікарі лікарні Beneficencia, де померла Сандра Арантес до Нассименто, причиною смерті став рак грудей. Сандра народилася в 1963 році після роману Пеле з домогосподаркою Анізією Машадо і в дитинстві носила ім`я Сандри Машадо, відзначає АР.

Дізнавшись, що вона є дочкою Пеле, Сандра зажадала визнати свої права, але футболіст довгий час заперечував свою причетність до її народження, відмовляючись проводити аналіз ДНК. Врешті-решт, аналіз був проведений, і в 1993 році суд визнав Сандру дочкою Пеле, після чого вона одержала право носити ім`я Сандри Арантес до Нассименто (справжнє ім`я Пеле - Едсон Арантес до Нассименто).

Згодом Сандра написала книгу "Дочка, яку не хотів король", а також увійшла до міської ради Сантоса. У 2001 році дочка Пеле знову подала на свого батька в суд, звинувативши його у тому, що він не надає їй такої ж фінансової підтримки, як іншим своїм дітям. Суд зайняв сторону Пеле.

Пеле є єдиним футболістом в світі, якому вдавалося тричі виграти першість планети (1958, 1962 і 1970). Пеле часто називають королем футболу.

Лента.ру