Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо зміцнює лідерство

Сьогоднішніми матчами закінчився 19-й тур Чемпіонату України з футболу Зоря - Арсенал 0:1 (Мазілу 5) ФК Львів - Металіст 1:1 (Федорчук 36 - Едмар 19) Динамо - Ворскла 4:1 (Алієв 15, пен., 53, Нінкович 20, Кравець 68 - Ярошенко 33) Нагадаємо, що решта матчів туру закінчилися так: ФК Харків - Металург Д 1:0 (Кабанов 48) Шахтар - Дніпро 1:0 (Фернандіньо 34 пен.) Кривбас - Чорноморець 0:2 (Діденко 22, Васін 89) Іллічівець - Карпати 1:5 (Кривошєєнко 23 пен. - Кузнєцов 26, 44, 80, Кобін, 40, Голодюк 87) Таврія - Металург З 2:0 (Ідахор 18, Ковпак 49) Турнірне становище (у всіх команд зіграно 19 ігор) 1. Динамо 49 2. Металіст 38 3. Шахтар 37 4. Ворскла 36 5. Металург Д 34 6. Металург З 30 7. Карпати 25 8. Дніпро 25 9. Чорноморець 23 10. Зоря 21 11. Арсенал 20 12. Кривбас 20 13. Таврія 17 14. ФК Львів 14 15. ФК Харків 12 16. Іллічівець 12

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