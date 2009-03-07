Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу

20:32, 07 березня 2009
Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу

ФК Харків - Металург Д 1:0 (Кабанов 48)

Шахтар - Дніпро 1:0 (Фернандіньо 34 пен.)

Кривбас - Чорноморець 0:2 (Діденко 22, Васін 89)

Іллічівець - Карпати 1:5 (Кривошєєнко 23 пен. - Кузнєцов 26, 44, 80, Кобін, 40, Голодюк 87)

Нагадаємо, що вчора відбувся матч

Таврія - Металург З 2:0 (Ідахор 18, Ковпак 49)

Завтра тур завершать матчі

Динамо - Ворскла

ФК Львів - Металіст

Зоря - Арсенал

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