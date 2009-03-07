Результати 19-го туру Чемпіонату України з футболу
20:32, 07 березня 2009Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу
ФК Харків - Металург Д 1:0 (Кабанов 48)
Шахтар - Дніпро 1:0 (Фернандіньо 34 пен.)
Кривбас - Чорноморець 0:2 (Діденко 22, Васін 89)
Іллічівець - Карпати 1:5 (Кривошєєнко 23 пен. - Кузнєцов 26, 44, 80, Кобін, 40, Голодюк 87)
Нагадаємо, що вчора відбувся матч
Таврія - Металург З 2:0 (Ідахор 18, Ковпак 49)
Завтра тур завершать матчі
Динамо - Ворскла
ФК Львів - Металіст
Зоря - Арсенал
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