Донецький "Шахтар" увійшов до трійки лідерів чемпіонату України з футболу, у суботу в матчі 19-го туру на своєму полі з рахунком 1:0 вигравши у дніпропетровського "Дніпра". Успіх гірникам у цій зустрічі приніс точний удар з пенальті, автором якого на 35-й хвилині став бразильський легіонер команди Фернандіньо.

Лідером чемпіонату України є київське "Динамо", у нього 46 очок у 18 матчах. На рахунку "Шахтаря" стало 37 очок, і за цим показником він наздогнав харківський "Металіст", який іде другим, проте зіграв на матч менше.

"Шахтар" у 1/8 фіналу Кубка УЕФА зустрінеться з московським ЦСКА. Матчі цих команд відбудуться 12 (у Москві) і 19 (у Донецьку) березня.