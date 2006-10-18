Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

У вівторок увечері відбулися вісім матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У Києві місцеве "Динамо" приймало французький "Ліон" і зазнало поразки з рахунком 0:3. М`ячі у ворота голкіпера Тараса Луценка відправили Жуніньо Пернамбукано, Кім Чельстрем і Флоран Малуда.

У групі Е "Динамо" залишається на четвертому місці, не маючи набраних очок. "Ліон" після трьох перемог зберіг лідерство в групі. На друге місце з шістьма очками вийшов мадридський "Реал", що обіграв у гостях бухарестський клуб "Стяуа" з рахунком 4:1. "Стяуа" набрав три очки.

У групі F лідерство з дев`ятьма очками зберігає "Манчестер Юнайтед". У вівторок манкуніанці на своєму полі обіграли данський "Копенгаген" з рахунком 3:0. З таким самим рахунком шотландський "Селтік" удома виграв у португальської "Бенфіки" і вийшов на друге місце з шістьма очками. У "Бенфіки" і "Копенгагена" залишилося по одному очку.

У групі G московський ЦСКА переміг на своєму полі лондонський "Арсенал" з рахунком 1:0 і очолив групу з сімома очками. Переможний гол на рахунку атакуючого півзахисника збірної Бразилії Даніела Карвальйо. Лондонці з шістьма очками займають друге місце. У іншому матчі групи "Порту" на своєму полі обіграв "Гамбург" з рахунком 4:1. Таким чином, німецький клуб також зазнає третьої поразки в Лізі чемпіонів. Португальці з чотирма очками залишаються на третьому місці.

Лідер у групі H після третього туру не змінився. Італійський "Мілан" обіграв в гостях бельгійський "Андерлехт" 1:0 і набрав сім очок. Французький "Лілль" виграв удома у грецького АЕК з рахунком 3:1 і з п`ятьма очками займає друге місце в групі. У "Андерлехта" два очки, у АЕК - одне.

Лента.ру