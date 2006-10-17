Закінчився матч ”Динамо” - ”Ліон”

Закінчився матч 3-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічалися київське "Динамо" і "Ліон" (Ліон, Франція). Кияни програли 0:3.

Склади і заміни: Динамо: 21.Луценко, 4.Родолфо, 5.Ребров (46, Шацьких), 7.Корреа (46, Гусєв), 15.Ринкон, 17.Михалик, 25.Мілевський (84, Клебер), 30.Каддурі, 32.Гавранчич, 37.Юссуф, 81.Маркович. Ліон: 30.Веркурт, 2.Клер, 3.Кріс, 6.Кьоллстрем, 8.Жуніньо (58, Тулалан), 10.Малуда, 11.Фред, 15.Діарра (79, Тіагу), 20.Абідаль (69, Ревейєр), 22.Вільтор, 29.Скиллачі.

Звіт про перший тайм

“Ліон” продовжував радувати своїх і чужих болільників красивими, “правильними” голами. Розіграш стандарту (50-а хвилина, кутовий) на ближню штангу, гра головою на другому поверсі. Малуда. 0:3.

Показали себе в стандартах і динамівці. Родолфо в нижню дев`ятку спрямував м`яч зі штрафного, з 24-25 метрів, але Ремі Веркурт (до речі, запасний голкіпер Ліона) дістав м`яч. Юссуф добре замикав кутовий на 59-й, знову відіграв воротар. Сильний удар Михайлика з кута штрафної на 60-й хвилині лише трохи розійшовся з “дев`яткою”.

Шацьких на 61-й згаяв можливість скоротити рахунок після помилки Вільтора і рішучого виходу Каддурі на воротаря. Здавалося б, трохи холоднокрів`я, ворота ж порожні... Але вище.

Динамівці, попри великий рахунок, не виглядають ні розгубленими, ні пригніченими. Шукають свій шанс, спокійно відбивають погрози (утім, не дуже наполегливі – куди «Ліону» поспішати).

76-а. Скилаччі знімає м`яч з голови у Мілевського перед воротарською. 77-а. Кріс на тій же точці в боротьбі «падає» Шацького. 79-а. Штрафний з 20 метрів в стінку б`є Гавранчич.

«Динамо» багато атакує (див. статистику володіння м`ячем), але... під повним контролем «Ліона».

На 92-й хвилині французький нападаючий, пробивши неточно низом на далеку штангу, втратив можливість забити четвертий гол.

Гру закінчено. 0:3.

Статистика матчу (Динамо - Ліон): удари по воротах – 13:12, фоли – 19:18, офсайди – 6:2, кутові – 6:2, володіння м`ячем – 54:46.

Одночасно з матчем Реал – Динамо закінчилися ігри Стяуа - Реал (1:4), Манчестер Юнайтед – Копенгаген (3:0), Селтік - Бенфіка (3:0), Порту – Гамбург (4:1), Андерлехт – Мілан (0:1), Лілль - АЕК (3:1). Матч ЦСКА - Арсенал (група G) в Москві раніше закінчився перемогою... армійців 1:0.

18 жовтня 3-й тур Ліги продовжиться матчами: Челсі - Барселона, Вердер - Левський, Інтер - Спартак (Москва), Спортинг - Баварія, Бордо - Ліверпуль, Галатасарай - ПСВ, Валенсія - Шахтар, Олімпіакос - Рома.