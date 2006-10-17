Закінчився перший тайм у матчі ”Динамо” - ”Ліон”

Закінчився перший тайм у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Ліон" (Ліон, Франція). Кияни програють 0:2.

Склади команд: Динамо: 21.Луценко, 4.Родольфо, 5.Ребров (К), 7.Корреа, 15.Ринкон, 17.Михалик, 25.Мілевський, 30.Каддурі, 32.Гавранчич, 37.Юссуф, 81.Маркович. Ліон: 30.Веркурт, 2.Клер, 3.Кріс, 6.Кьоллстрем, 8.Жуніньо, 10.Малуда, 11.Фред, 15.Діарра, 20.Абідаль, 22.Вільторд, 29.Скиллачі.

На 3-й хвилині кияни добилися штрафного справа (фол на Мілевському). Корреа навісив в центр штрафної, напруга, але захисник вибиває.

На полі точиться рівна боротьба в центрі, Ліон прессингует динамівців, починаючи з половини поля.

На 10-й хвилині Мілевський, одержавши м`яч від Михалика, намагався пройти на лівому фланзі. На 12-й Каддурі зліва у штрафній грубо помилився, Жуніньо виходив до воріт, але передав неточно.

14-а хвилина. Рінкон обіграє француза і віддає Мілевському, але захисник переводить на кутовий. Тепер атака Ліона. Гову справа навісив на ближню штангу і Вільтор б`є. Вище воріт.

16-а. Ребров забиває з 12-ти метрів... з офсайду.

Ліон переграє в центрі поля і нарощує перевагу.

Юссуф віддає хорошу передачу направо на Марковича. Простріл на ближню штангу, Мілевський головою б`є з 7-8 метрів. Воротар дістає. Кутовий.

22-а. Діарра завдає удару по воротах Луценка з 22 метрів. Луценко на місці.

31-а. Гол. Жуніньо бив у правий кут і красива “дев`ятка”. 0:1.

Другий гол Кім Кьоллстрем забив гол на 36-й хвилині. Красивий гідний гол. Пас з центральної лінії, негайно обіграш захисника (Гавранчич) в русі, вхід до штрафної справа, удар в розріз між захисником і воротарем. 0:2.

Тепер «Ліон» спокійний, чекає поки кияни, атакуючи, відкриються.

Перерва.

Статистика першої половини (Динамо - Ліон): удари по воротах – 5:8, фоли – 9:7, офсайди – 2:0, кутові – 2:0, володіння м`ячем – 52:48.

Одночасно з матчем Динамо – Ліон відбуваються ігри Стяуа - Реал (0:2), Манчестер Юнайтед – Копенгаген (1:0), Селтік - Бенфіка (0:0), Порту – Гамбург (1:0), Андерлехт – Мілан (0:0), Лілль - АЕК (0:0).

Матч ЦСКА - Арсенал (група G) в Москві завершився перемогою... армійців 1:0.