Житомирські паралімпійці вибороли 5 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики

Житомирські паралімпійці здобули 5 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики, отримавши 2 золотих, 1 срібну та 2 бронзових медалей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами фізичного розвитку відбувся на початку червня цього року у Кропивницькому.

Читайте такожОприлюднено склад збірних України з легкої атлетики на чемпіонат світу у приміщенні та Кубок Європи з метань

Змагання проводились в особистому заліку, окремо за класами, серед чоловіків та жінок.

Змагалися близько 200 учасників з усіх областей України.

Збірну команду Житомирської області представляли: житомирянин Микола Жабняк та вихованки Любарської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Галина Баталова та Світлана Меленівська.

Вони вибороли такі місця:

Переможцем у змаганнях серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату став Микола Жабняк, який став першим у штовханні ядра та метанні диску ( клас F – 37) і другим - у метанні спису.

У свою чергу, серед спортсменів з вадами фізичного розвитку Галина Баталова виборола 3 місце з бігу на 200 та 400 метрів, (клас Т -20).

Загалом же, на цих змаганнях житомирські спортсмени здобули 5 нагород : 2 золотих, 1 срібну та 2 бронзових медалей.