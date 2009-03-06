Зірку Челсі заарештували в Лондоні за хуліганство

Захисник лондонського "Челсі" і збірної Англії з футболу Ешлі Коул у четвер був арештований за порушення громадського порядку в одному з фешенебельних районів Лондона.

Він вступив в словесну сутичку із співробітниками поліції біля бару Collection в лондонському районі Південний Кенсінгтон, який розташований приблизно в 2 кілометрах від домашньої арени "Челсі" на Стемфорд-брідж. При цьому футболіст був нетверезий.

Представники поліції заявили, що інцидент відбувся близько 2 години ночі. 28-річного футболіста доставили в дільницю і оштрафували на 80 фунтів. О 5:30 ранку Коул був звільнений, повідомляє ВВС.

Прес-секретар столичної поліції заявив, що ніяких інших заходів щодо футболіста прийнято не буде.

За відомостями газети Daily Mail, Коул був перепроваджений в дільницю після того, як в черговий раз проігнорував прохання поліцейських припинити лайку в їх адресу.

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