В УЄФА дали зрозуміти, що на думку Ющенка зважати не будуть

Думка Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо рівного розподілу між Польщею і Україною міст, які прийматимуть фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року, не може вплинути на рішення УЄФА.

Як повідомляє російське видання «Советский спорт», про це заявив прес-секретар УЄФА Уільям ГАЙАР у Варшаві.

Він заперечив думку В.ЮЩЕНКА про можливість будь-якого втручання або впливу Києва на УЄФА з метою добитися рівного розподілу між Україною і Польщею міст, які прийматимуть Євро-2012.

У.ГАЙАР зазначив, що рішення про те, які саме міста і стадіони в Польщі і в Україні і скільки міст від кожної країни приймуть матчі Євро-2012, УЄФА вирішить в травні самостійно. «Будуть вони розподілені між країнами порівну чи ні - ми ще сьогодні не можемо сказати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня під час засідання Координаційної ради з питань підготовки і проведення в Україні Євро-2012 В.ЮЩЕНКО заявив, що Україна не допустить непаритетності при виборі міст для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом з Польщею.

Як повідомляли деякі польські ЗМІ, УЄФА нібито може вирішити провести матчі Євро-2012 в шести польських і двох українських містах через те, що українські міста, окрім Києва і Донецька, не зможуть своєчасно і належним чином підготуватися через економічну кризу.

Початковий план передбачає проведення матчів у чотирьох українських і чотирьох польських містах. Також у кожній країні є по два резервні міста на випадок, якщо якесь з основних приймаючих міст не встигне підготуватися до чемпіонату.