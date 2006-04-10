Кабмін потішив Суркіса мільйонами з бюджету
Уряд розписав гроші для участі у тендері на право провести Євро-2012
Кабінет Міністрів України своєю постановою від 7 квітня затвердив порядок використання бюджетних коштів для здійснення заходів з підготовки та участі України до участі у тендері на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Республіці Польща.
Згідно з порядком, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту спрямовує бюджетні кошти на:
- підготовку досьє на участь України у другому етапі тендеру,
- виготовлення виставкового стенду,
- проведення презентацій на конгресі та виконкомі УЄФА,
- забезпечення прийому представників УЄФА в Україні,
- створення і супроводження спільного з польського стороною веб-сайту,
- підготовку та проведення рекламної кампанії в Україні та за її межами.
Згідно з бюджетом 2006 року, на ці цілі спрямовується 15 млн. грн.