”Динамо” - ”Ліон”: версія букмекерів
13:49, 17 жовтня 2006Спорт
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Гра починається о 21.45
Букмекерська контора "Вілльяма Хілла" у матчі Ліги Чемпіонів групи Е "Динамо" - "Ліон" віддає перевагу гостям. Перемога підопічних Жерара Ульє має коефіцієнт 1.66 до 1. Виграш у цій грі команди Анатолія Дем`яненка має котування 4,50 до 1.
На нічию у цій зустрічі приймається коефіцієнт 3.30 до 1.
Відзначимо, що такі ж само ставки приймаються на гру "Стяуа" - "Реал".
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