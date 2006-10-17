”Динамо” - ”Ліон”: версія букмекерів

Букмекерська контора "Вілльяма Хілла" у матчі Ліги Чемпіонів групи Е "Динамо" - "Ліон" віддає перевагу гостям. Перемога підопічних Жерара Ульє має коефіцієнт 1.66 до 1. Виграш у цій грі команди Анатолія Дем`яненка має котування 4,50 до 1.

На нічию у цій зустрічі приймається коефіцієнт 3.30 до 1.

Відзначимо, що такі ж само ставки приймаються на гру "Стяуа" - "Реал".

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