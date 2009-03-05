Результати 28-го туру англійської Прем'єр-ліги
Тоттенхем виграє з великим рахунком
Закінчився 28-й тур англійської Прем`єр-ліги
Манчестер Сіті - Астон Вілла 2:0 (Елано 24 пен., Райт-Філіпс 89)
Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руні 20, Бербатов 56)
Сток Сіті - Болтон 2:0 (Бітті 14, Фаллер 73)
Віган - Вест Хем 0:1 (Коул 34)
Блекберн - Евертон 0:0
Фулхем - Халл Сіті 0:1 (Манучо 90)
Тоттенхем - Міддлсбро 4:0 (Кін 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79)
Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)
Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)
Становище в таблиці
1 МЮ 65 очок (гра у запасі)
2 Челсі 58
3 Ліверпуль 58
4 Астон Вілла 52
5 Арсенал 49
6 Евертон 45
7 Вест Хем 39
8 Манчестер Сіті 35
9 Віган 35
10 Фулхем 34 (гра у запасі)
11 Болтон 33
12 Халл Сіті 32
13 Тоттенхем 31 (гра у запасі)
14 Сандерленд 31 (гра у запасі)
15 Сток Сіті 29
16 Ньюкасл 28
17 Портсмут 28 (гра у запасі)
18 Блекберн 27 (гра у запасі)
19 Міддлсбро 26
20 Вест Бромвич 22