Результати 28-го туру англійської Прем'єр-ліги

07:40, 05 березня 2009
Спорт
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Тоттенхем виграє з великим рахунком

Закінчився 28-й тур англійської Прем`єр-ліги

Манчестер Сіті - Астон Вілла 2:0 (Елано 24 пен., Райт-Філіпс 89)

Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руні 20, Бербатов 56)

Сток Сіті - Болтон 2:0 (Бітті 14, Фаллер 73)

Віган - Вест Хем 0:1 (Коул 34)

Блекберн - Евертон 0:0

Фулхем - Халл Сіті 0:1 (Манучо 90)

Тоттенхем - Міддлсбро 4:0 (Кін 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79)

Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)

Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)

Становище в таблиці

1 МЮ 65 очок (гра у запасі)

2 Челсі 58

3 Ліверпуль 58

4 Астон Вілла 52

5 Арсенал 49

6 Евертон 45

7 Вест Хем 39

8 Манчестер Сіті 35

9 Віган 35

10 Фулхем 34 (гра у запасі)

11 Болтон 33

12 Халл Сіті 32

13 Тоттенхем 31 (гра у запасі)

14 Сандерленд 31 (гра у запасі)

15 Сток Сіті 29

16 Ньюкасл 28

17 Портсмут 28 (гра у запасі)

18 Блекберн 27 (гра у запасі)

19 Міддлсбро 26

20 Вест Бромвич 22

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