Передчасне повернення на поле уб`є воротаря ”Челсі”

Англійський лікарі заборонили воротареві "Челсі" Петеру Чеху повертатися на поле до тих пір, поки гравець повністю не відновиться від “вдавленого перелому черепа", який він отримав у недільному матчі чемпіонату Англії. Лікарі вважають, що передчасне відновлення активних тренувань може призвести до смерті.

Нагадаємо, що під час гри "Рідінг" - "Челсі" з Чехом зіткнувся з футболістом господарів поля Стівеном Хантом, і після удару коліном в голову воротар не зміг продовжити матч. Незабаром він був доставлений в лікарню і прооперований.

На думку фахівців, мінімальний термін реабілітації Чеха складе близько півроку, причому повернутися на поле голкіпер зможе тільки після спеціального дозволу лікарів. На даний час футболіст збірної Чехії досі залишається в лікарні.

Тим часом спеціальна комісія Асоціації футболу Англії (FA) готується проглянути відеозапис зіткнення Ханта і Чеха визначити, чи зумисно футболіст "Рідінга" зіграв коліном в голову голкіпера. Крім того, головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью може понести покарання за надмірно жорсткі коментарі епізоду після гри.

Дії головного арбітра матчу Майка Райлі також викликають сумнів. Коли Чех одержав травму, рефері не дав гравцеві можливість одержати допомогу негайно, примусивши його відповзти за межі поля. Представники "Челсі" також поскаржилися після гри, що Чех якийсь час пролежав у роздягальні непритомний в очікуванні лікарів швидкої допомоги.

Лента.ру