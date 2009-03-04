Шахтар орендуватиме "Лужники"

Як стало відомо вчора, завершальний етап підготовки до першого матчу 1/8 фіналу Кубка УЄФА з ЦСКА донецький Шахтар проведе в російській столиці, повідомляє “Спорт-Экспресс”.

Синтетичне поле в "Лужниках", на якому чемпіонам України належить провести зустріч з армійцями, стало чи не головною проблемою для донецького клубу.

Вчора було прийнято рішення: Шахтар вилетить до Москви 9 березня (гра відбудеться 12 березня) і три дні тренуватиметься на газоні головного стадіону Росії.

Сергій Палкін, генеральний директор Шахтаря:

- Ми досягли домовленості з керівництвом стадіону "Лужники" щодо оренди поля. Потренуватися на ньому Шахтареві буде корисно не тільки з точки зору звикання до синтетики, але з урахуванням того, що штучне поле - "всепогодне", а березень у Донецьку не дуже відрізняється від березня в Москві.

Поки не визначилися з готелем, де зупиниться команда. Підшукуємо варіант, який дозволив би, наскільки це можливо, уникнути незручностей, пов`язаних з московськими автомобільними пробками.

Football.ua