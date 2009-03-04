Результати 28-го туру англійської Прем'єр-ліги

07:02, 04 березня 2009
Спорт
1253

Челсі, Ліверпуль і Арсенал виграли

Закінчилися перші три матчі 28-го туру англійської Прем`єр-ліги

Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79)

Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)

Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)

Нагадаємо, що 4 березня грають:

Блекберн - Евертон

Тоттенхем - Міддлсбро

Фулхем - Халл Сіті

Віган - Вест Хем

Манчестер Сіті - Астон Вілла

Ньюкасл - МЮ

Сток Сіті - Болтон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter