Результати 28-го туру англійської Прем'єр-ліги
07:02, 04 березня 2009Спорт
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Челсі, Ліверпуль і Арсенал виграли
Закінчилися перші три матчі 28-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79)
Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)
Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)
Нагадаємо, що 4 березня грають:
Блекберн - Евертон
Тоттенхем - Міддлсбро
Фулхем - Халл Сіті
Віган - Вест Хем
Манчестер Сіті - Астон Вілла
Ньюкасл - МЮ
Сток Сіті - Болтон
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