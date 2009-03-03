У Харкові відкриваються Малі Олімпійські ігри

Завтра, 4 березня, у Харкові відбудеться відкриття Малих Олімпійських ігор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету.

В урочистій церемонії відкриття візьмуть участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА, Олімпійські чемпіони Олександр ВОЛКОВ та Ельбрус ТЕДЕЄВ, віце-президент НОК України Віктор КОРЖ та інші.

Змагання проходитимуть у три рівні – 3-4, 5-6 та 7-8 класи. Планується, що ігри пройдуть у три етапи: 1-й етап – змагання в самих школах; 2-й етап – районні змагання; 3-й етап – міські змагання. Таким чином Малі Олімпійські ігри зможуть протягом усього навчального року залучити до змагань близько 60% учнів.

Для молодшої вікової групи планується застосування простих ігрових програм, для групи середнього віку використовуватимуться складніші ігрові програми з елементами єдиноборств, для старших школярів програми вимагатимуть спортивної підготовки.

Окрім спортивних заходів в ході Малої Олімпіади проводитимуться й Олімпійські уроки.