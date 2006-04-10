Фанати ”Інтера” побили гравців улюбленої команди

Група фанатів міланського футбольного клубу "Інтер" напала на гравців команди в аеропорту "Мальпенса". У результаті нападу травму голови одержав футболіст "Інтера" Крістіано Дзанетті, якому був завданий удару по потилиці. Керівництво клубу вже заявило, що "насильство - неприйнятна поведінка для тих, хто вважає себе тіффозі".

Інцидент відбувся на виході з аеропорту, біля майданчика, де гравці зазвичай залишають свої машини. На футболістів напала ціла група фанатів, обличчя яких були закриті хустками і шарфами. Більше за інших постраждав Дзанетті. Очевидці стверджують, що йому було завдано удару якимось предметом.

Нападники при цьому вигукували образи на адресу футболістів, звинувачуючи їх у поразці від іспанського "Вільяреала" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Крім того, фанати іронічно сприйняли перемогу "Інтера" над "Асколі" в чемпіонаті країни, яка дозволила "нера-дзуррі" вийти на друге місце в турнірній таблиці.

Після того, як про подію стало відомо ЗМІ, надійшла реакція з боку футбольного клубу "Мілан", гравці якого заявили, що на знак солідарності з колегами з "Інтера" вони почнуть матч з "К’єво" на 10 хвилин пізніше.

Лента.ру