Повєткін: у Москві Кличка бити легше
10:10, 03 березня 2009Спорт
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"Тягти" не будуть
|Алєксандр Повєткін
Відзначимо, що 4 квітня в Дюссельдорфі росіянин проведе 10-раундовий бій проти американця Джейсона Естради.
"Це навіть смішно згадувати: як тільки викликав Кличка на двобій, вийшов вранці на пробіжку і спіткнувся. Гомілку пошкодив, сухожилля порвав. Півроку довелося ногу лікувати. А Кличко вже заявив, що мене поб`є... Ми Кличка, звичайно, у Москву тягти будемо. Я точно знаю, що Володимир від Москви буде відмовлятися. Тут батьківщина наша, він знає, тут його бити легше", - сказав Повєткін.
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