Повєткін: у Москві Кличка бити легше

10:10, 03 березня 2009
Спорт
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"Тягти" не будуть

Алєксандр Повєткін
Російський боксер Алєксандр Повєткін, котрий володіє статусом офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, заявив, що його команда буде намагатися організувати двобій з чемпіоном світу за версіями IBF/IBO/WBO українцем Володимиром Кличком у Москві.

Відзначимо, що 4 квітня в Дюссельдорфі росіянин проведе 10-раундовий бій проти американця Джейсона Естради.

"Це навіть смішно згадувати: як тільки викликав Кличка на двобій, вийшов вранці на пробіжку і спіткнувся. Гомілку пошкодив, сухожилля порвав. Півроку довелося ногу лікувати. А Кличко вже заявив, що мене поб`є... Ми Кличка, звичайно, у Москву тягти будемо. Я точно знаю, що Володимир від Москви буде відмовлятися. Тут батьківщина наша, він знає, тут його бити легше", - сказав Повєткін.

Чемпіон

 

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