Колишній нападаючий збірної Бразилії і клубу «Сантос» ПЕЛЕ пішов на пенсію.

Як передає радіостанція "Эхо Москвы",він повідомив, що офіційно став пенсіонером у жовтні минулого року – через 32 роки після закінчення спортивної кар`єри.

Тепер ПЕЛЕ, визнаний ФІФА найкращим футболістом ХХ століття, щомісяця одержуватиме близько 1300 доларів і зможе «купувати квитки в кіно за півціни і безплатно їздити на автобусі».