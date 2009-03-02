Пеле пішов на пенсію
16:44, 02 березня 2009Спорт
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Квитки в кіно за півціни і безплатний проїзд в автобусі
Колишній нападаючий збірної Бразилії і клубу «Сантос» ПЕЛЕ пішов на пенсію.
Як передає радіостанція "Эхо Москвы",він повідомив, що офіційно став пенсіонером у жовтні минулого року – через 32 роки після закінчення спортивної кар`єри.
Тепер ПЕЛЕ, визнаний ФІФА найкращим футболістом ХХ століття, щомісяця одержуватиме близько 1300 доларів і зможе «купувати квитки в кіно за півціни і безплатно їздити на автобусі».
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