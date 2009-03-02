Воронін знову забиває за Герту (відео)
10:46, 02 березня 2009Спорт
1637
Берлінці вийшли на перше місце
Берлінська "Герта" вийшла на перше місце в чемпіонаті Німеччини з футболу, повідомляє РІА “Новости”.
У суботу в матчі 22-го туру команда зі столиці Німеччини обіграла на своєму полі "Борусію" з рахунком 2:1. У складі "Герти" відзначився Андрій Воронін (28-а хвилина) і Ліг Дардаї (44-а). У "Борусії" гол забив Майкл Бредлі (69-а), який реалізував пенальті.
"Герта", набравши 43 очки, перемістилася на перший рядок турнірної таблиці. На другому місці знаходиться "Гамбург" (42). Третю позицію займає "Хоффенхайм" (41).
Гол Андрія Вороніна "Борусії":
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Відео з сайту Football.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter